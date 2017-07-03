Экономика

19:31 03.07.2017

Уровень теневой экономики Украины в 2016 году снизился до 34% ВВП

Уровень теневой экономики Украины в прошлом году составил 34% от ВВП, уменьшившись на 6 процентных пунктов (п.п.), такие предварительные расчеты обнародовало Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) в понедельник.

"Все четыре метода, с использованием которых осуществляется оценка уровня теневой экономики, показали снижение уровня по сравнению с 2015 годом", – отметило министерство.

Согласно его данным, сократить уровень теневой экономики удалось благодаря закреплению макроэкономической стабильности и возобновлению экономического роста, улучшению бизнес-климата за счет дерегуляции, легализации рынка труда вследствие понижения ЕСВ.

В то же время динамику детенизации сдерживает продолжающееся банкротство банков, напряжение в международных отношениях с РФ, наличие неподконтрольных власти территорий, низкое доверие к институтам власти, отмечает министерство.

В МЭРТ уточнили, что расчеты по методу "расходы населения - розничный товарооборот" показали, что теневая экономика составляет 50% от ВВП, что на 7 п.п. меньше показателей 2015 года. При этом темпы роста продаж в легальном секторе превысили темпы роста расходов населения на приобретение потребительских товаров, указали в министерстве.

По методу убыточности предприятий в министерстве оценивают теневую экономику в 20% от ВВП, что на 6 п.п. меньше показателей 2015 года. Положительной динамики удалось добиться благодаря укреплению межотраслевых связей, восстановлению доверия к экономике на фоне реформ, уменьшению влияния девальвации гривни на результаты деятельности предприятий, поясняют в министерстве.

По электрическому методу теневая экономика сократилась за год на 4,4 п.п. – до 31% от ВВП. В МЭРТ это объясняют тем, что объем реального ВВП в 2016 году увеличивался большими темпами (на 2,3%), чем объем внутреннего потребления электроэнергии.

По монетарному методу уровень теневой экономики МЭРТ оценило в 27% от ВВП, что на 3 п.п. меньше, чем в 2015-м. "В то же время усовершенствованный Минэкономразвития монетарный метод (методологические положения расчета по которым сейчас апробируются) зафиксировал отсутствие изменений в уровне теневой экономики", – уточнило министерство.

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