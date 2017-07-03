Банк "Пивденный" намерен продать ТРЦ Sky Mall

Банк "Пивденный" (Одесса) намерен продать один из крупнейших столичных ТРЦ Sky Mall, который перешел в собственность финучреждения в счет погашения задолженности, сообщила глава правления банка Алла Ванецьянц.

"Все залоги, которые переходят после обращения взыскания в собственность банка, в дальнейшем реализуются. И Sky Mall не будет исключением. Планируем его продать", – сказала она в интервью еженедельнику "Бизнес", опубликованном в понедельник.

А.Ванецьянц отметила, что банк был вынужден начать процесс обращения взыскания в результате обострения конфликта между собственниками ТРЦ, давления на банк как держателя залоговой ипотеки и попытки оспорить договор залога в суд.

"Банк подтвердил законность и обоснованность своих действий, проходя многочисленные проверки различных контролирующих органов и аудиторов", – утверждает глава правления.

Как сообщалось, спор компаний Stockman Interhold S.A. (Британские Виргинские острова) и Arricano Real Estate Plc (Кипр) о праве собственности на киевский ТРЦ Sky Mall длится более пяти лет в различных юрисдикциях. В мае 2016 года Arricano заявила о выигрыше этого спора по решению суда Лондона, однако не смогла восстановить фактический контроль над объектом, который с 2014 года, согласно регистрационным данным, находится в собственности банка "Пивденный".

Площадь двух действующих очередей ТРЦ Sky Mall составляет 88 тыс. кв. м. Генеральный директор ТРЦ Юлия Ванченко в начале мая этого года сообщила, что полномасштабное начало строительства третьей очереди Sky Mall запланировано на осень 2017 года. По ее словам, общая площадь нового трехэтажного объекта составит 71 тыс. кв. м, арендуемая – 39 тыс. кв. м.

Банк "Пивденный" основан в 1993 году. Согласно данным Нацбанка, на 1 января 2017 года Юрию Родину, отцу А.Ванецьянц, напрямую принадлежало 18,7062% акций, опосредованно – 19,4969%, А.Ванецьянц – соответственно 11,2371% и 13,8859%.

Помимо этого, крупным акционером банка был Марк Беккер с прямым участием 19,1539% и совокупным 23,5680%,.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов (20,228 млрд грн) финучреждение занимало 14-е место среди 90 действовавших банков.