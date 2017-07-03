Экономика

18:32 03.07.2017

Акционеры МХП утвердили Дж. Рича на должности председателя совета директоров

Акционеры одной из ведущих агропромышленных компаний Украины, специализирующейся на производстве мяса птицы и выращивании сельхозкультур, "Мироновский хлебопродукт" (МХП) 30 июня утвердили Джона Рича на должности председателя совета директоров.

Согласно обнародованным результатам по итогам собрания акционеров на сайте Лондонской биржи в понедельник, до принятия указанного решения Джон Рич был исполняющим обязанности на указанной должности.

Также акционеры возобновили мандат Джона Гранта на двухлетний период.

Как сообщалось, в июле 2016 года Чарльз Адриенсен покинул пост председателя совета директоров МХП по семейным обстоятельствам после 10 лет работы в компании.

Временно исполняющим обязанности председателя совета директоров МХП и председателем комитета по назначениям и вознаграждениям был назначен Джон Рич. Он имеет 10-летний опыт работы в совете директоров холдинга как неисполнительный директор, является специалистом в сфере консалтинга аграрной промышленности для Международной финансовой корпорации и других финансовых учреждений.

Совет директоров МХП сообщил о начале поиска преемника Ч.Адриенсена, компания рассматривала как внутренних, так и внешних кандидатов.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.

Чистая прибыль МХП в 2016 году составила $69 млн против чистого убытка в $113 млн в 2015 году. Выручка возросла на 7% - до $1,135 млрд.

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