Arricano отсрочила выплату $45,7 млн по ряду долгов

Arricano Real Estate Plc (Кипр), управляющая компания и девелопер ряда торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в Украине, приняла решение отсрочить погашение обязательств на общую сумму $45,7 млн перед компаниями Barleypark Limited и Vunderbuilt S.A. до лета 2020 года.

Согласно сообщению Arricano на веб-сайте Лондонской фондовой биржи (LSE), такое решение увеличит ресурсы оборотного капитала Arricano на период до наступления срока погашения указанных обязательств в 2020 году.

Как уточняется в сообщении, Arricano заключила с Barleypark соглашение об отсрочке до 31 июля 2020 года даты погашения долга, который на 30 июня 2017 года составлял $15 млн основной суммы и около $4,6 млн начисленных процентных платежей.

Указанную необеспеченную кредитную линию максимальным размером до $28,5 млн Arricano привлекла у компании International Baltic Investments Ltd. (IBI, Британские Виргинские острова) в июле 2013 года. В марте 2014 года размер кредита был снижен до $15,3 млн с процентной ставкой 10,55% годовых, а срок погашения продлен до 17 августа 2017 года. В октябре 2015 года кредитное соглашение было передано от IBI в пользу Barleypark.

Как отмечается в сообщении, Arricano также отсрочила до 30 июня 2020 года платеж в рамках сделки по приобретению ею акций компании Wayfield Ltd у компании Vunderbuilt S.A. На 30 июня 2017 года обязательства Arricano по данной сделке составляли $20 млн основной суммы и около $6,1 млн начисленных процентов.

Arricano в 2013 году заключила с Vunderbuilt соглашение по выкупу у последней акций Wayfield Ltd, владеющей ООО "Будхол" (Киев, проект "Лукьяновка", сейчас развивается Arricano), за $20 млн. Обязательство Arricano является необеспеченным, с процентной ставкой 9,75% годовых. Предыдущий срок выплаты был назначен на 30 июня 2017 года.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, на 3 июля 2017 года конечным бенефициаром Wayfield Ltd, владеющей ООО "Будхол", выступает основной акционер Arricano эстонец Хиллар Тедер.

Как отмечает Arricano, другие условия указанных соглашений не были изменены.

Согласно сообщению, конечным бенефициаром компаний Barleypark и Vunderbuilt выступает Танель Тарро (Tanel Tarro).

Arricano Real Estate специализируется на строительстве ТРЦ, является одним из ведущих девелоперов на рынке недвижимости Украины.

Компания по состоянию на начало 2017 года владеет и управляет пятью торговыми центрами в Украине общей площадью 147,8 тыс. кв. м: "РайON" и "Проспект" в Киеве, "Солнечная галерея" в Кривом Роге, City Mall в Запорожье и "Южная галерея" в Симферополе (Крым). Также компании принадлежит миноритарная доля 49,9% в ТРЦ Sky Mall в Киеве.

Кроме того, три проекта Arricano находятся на стадии девелопмента: ТРК "Лукьяновка" (рабочее название, открытие запланировано в конце 2017 года, инвестиции в реализацию проекта пока не озвучиваются) и ТРК "Петровка" в Киеве, а также ТРК Odessa Mall (прежнее название – ТРК "Разумовская", к середине августа 2015 года инвестиции оценивались почти в $80 млн, открытие запланировано в третьем квартале 2018 года) в Одессе.

Согласно отчету за 2016 год, Arricano получила $23,493 млн чистой прибыли против $20,379 млн чистого убытка годом ранее. Доход компании возрос на 13,3% - до $23,09 млн.

По состоянию на конец 2016 года основными акционерами Arricano Real Estate Plc выступали компании Retail Real Estate O.U., O.U. Ekspert Kapital, Dragon-Ukrainian Properties and Development Plc, Deltamax Group O.U., а также Рауно Тедер и Йюри Польд. Конечным и мажоритарным бенефициаром Arricano является Х.Тедер, ему опосредованно принадлежат 55,45% голосующих акций компании. Его старшему сыну Р.Тедеру принадлежат 7,48% голосующих акций.

Акции Arricano Real Estate размещены на альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи и по состоянию на 30 июня 2017 года торговались по цене $0,45/шт.