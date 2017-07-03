ФГВФЛ выставил на продажу права требования на промышленное производственное оборудование со стартовой ценой 6,2 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставил на продажу права требования по кредитам ликвидируемого Терра Банка (Киев), в залоге по которым находятся мощности завода по производству машин и оборудования специального назначения.

Как сообщается на веб-сайте ФГВФЛ, оборудование выставлено одним лотом, стартовая цена лота – 6,206 млн грн.

Фонд указывает, что должник банка - действующее предприятие, предоставляющее спектр инжиниринговых услуг для нефтегазовой, металлургической, химической промышленности, а также выпускающее оборудование любой сложности из углеродной и коррозиестойкой стали, сплавов титана, циркония и алюминия.

По состоянию на начало мая 2017 года общая задолженность по кредитным договорам составила 48,49 млн грн.

Полный перечень переданного в залог банка и, соответственно, выставленного на продажу оборудования приведен на веб-сайте ФГВФЛ.

Аукцион состоится 11 июля 2017 года в системе "ProZorro.Продажи". Заявки для участие будут приниматься до 10 июля.

Как сообщалось, ФГВФЛ ввел временную администрацию в Терра Банк 22 августа 2014 года. 22 декабря Фонд передал часть активов и обязательств Терра Банка в переходной Кристалбанк (Киев).

Постановление об отзыве банковской лицензии и ликвидации Терра Банка Нацбанк Украины принял 23 декабря 2014 года.

Терра Банк (ранее - Инвест-Кредит Банк) был основан в 1996 году. ЧАО "Украинская стратегическая группа" на 1 июля 2014 года владела 99,6387% уставного капитала банка.

Конечный бенифициарный собственник банка - Сергей Клименко, который связан с группой, включающей около 50 предприятий в ряде отраслей.