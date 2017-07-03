Экономика

16:48 03.07.2017

Россиянин Зубарев вышел из состава акционеров "Лубныгаза"

Россиянин Дмитрий Зубарев вышел из состава акционеров ПАО "Лубныгаз", говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Упомянутое физическое лицо (гражданин РФ – ИФ) сообщило ПАО об уступке доли в нашем обществе, сейчас проводится оформление этой сделки", - говорится в сообщении.

Д.Зубарев напрямую владеет 0,09% "Лубныгаза", еще почти 25% акций компании контролирует через британскую Aer Alter Energy Resources.

Как сообщалось, главой набсовета "Лубныгаза" является Константин Бородин, занимавший пост главы департамента нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Минэнергоугля при руководстве ведомством Юрием Бойко.

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