Варшавская фондовая биржа исключила акции KDM Shipping из индекса WIG-Ukraine

Варшавская фондовая биржа (WSE) 30 июня исключила из индекса компаний с активами в Украине WIG-Ukraine акции KDM Shipping Public Ltd. (Кипр) - холдинговой компании ведущего украинского судоходного оператора ООО "Столичная судоходная компания" (Киев).

Как сообщается на веб-сайте WSE, соответствующее решение приняло правление биржи, поскольку акции компании не соответствуют индексным требованиям: они помещены в список ценных бумаг с повышенным риском (alert list) и/или находятся в сегменте низколиквидных ценных бумаг.

Помимо этого, акции KDM Shipping были исключены из общего индекса WSE - WIG, а также индекса восточноевропейских компаний – WIG-CEE.

Как сообщалось, WSE 4 мая приостановила обращение акций KDM Shipping Public Ltd. в связи с необнародованием компанией финансовой отчетности за 2016 год.

По данным WSE, курс акций KDM Shipping по итогам торгов 2 мая 2017 года не изменился и находился на отметке PLN2,22 за шт. 3 мая торги на бирже не проходили в связи с празднованием в Польше Дня Конституции.

KDM Shipping осуществляет перевозки навалочных грузов судами типа "река-море" в районах Черного, Азовского и Средиземного морей. Грузовой флот группы состоит из 10 сухогрузов общим дедвейтом 29,673 тыс. тонн, которые в силу своей малой осадки имеют доступ к основным речным и морским портам Черноморского и Азовского регионов.

Компания также предоставляет услуги пассажирских перевозок речным транспортом в Киевской области (в эксплуатации флот из восьми пассажирских речных судов), а также услуги по судоремонту на собственной верфи в Херсоне.