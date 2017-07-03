Проблемные сегменты shadow banking больше не несут в себе системных рисков

Проблемные сегменты теневого банковского сектора (shadow banking), которые способствовали углублению финансового кризиса порядка 10 лет назад, более не несут в себе рисков для финансовой системы, несмотря на то, что сектор продолжает расти, говорится в докладе Совета финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB).

FSB отмечает, что добился существенного прогресса в реформировании внебиржевых практик, в том числе деятельности фондов денежного рынка, специализированных инвестиционных структур и узкоспециализированных страховщиков.

"Все это по-прежнему существует, но теперь регулируется, и мы думаем, что оставшиеся здесь операции можно отнести к гибкому рыночному финансированию", - заявил глава FSB, руководитель Банка Англии Марк Карни на пресс-конференции в понедельник.

В докладе FSB также отмечается "значительный прогресс", достигнутый в реформировании рынка внебиржевых деривативов.

FSB озвучит свой доклад об эффективности проведенных реформ в финсекторе в ходе встречи G20, которая пройдет 7-8 июля в Гамбурге, пишет газета Financial Times.