Коломойский заявляет о продолжении переговоров по реструктуризации обязательств перед ПриватБанком

Бывшие акционеры ПриватБанка продолжают переговоры по реструктуризации имеющихся перед финучреждением обязательств, сообщил один из экс-владельцев банка Игорь Коломойский службе новостей ТСН.uа.

"Могу сообщить, что бывшие владельцы ПриватБанка, согласно взятым на себя обязательствам, участвуют в переговорном процессе по реструктуризации своих кредитов с консорциумом компаний, которые получили мандат на представление интересов Минфина и ПриватБанка, который был согласован с Международным валютным фондом", - цитируется И.Коломойский на сайте ТСН.uа.

Он уточнил, что переговорный процесс начался в июне этого года, проходит в штатном режиме и будет продолжаться необходимое для достижения договоренностей время.

По словам И.Коломойского, заявление Национального банка Украины о том, что бывшие владельцы ПриватБанка не выполнили взятые до 1 июля обязательства, не соответствует действительности.

"На мой взгляд, информационная шумиха, которую подняли чиновники НБУ относительно реструктуризации кредитов бывших акционеров ПриватБанка, связана с неосведомленностью представителей центробанка о происходящем переговорном процессе (к которому они не имеют отношения). Вполне вероятно, что заявления НБУ, которые идут в разрезе с данными официальной аудированной отчетности банка и искажающие суть аудита, вызваны желанием снять с себя ответственность за непрофессионализм и стоимость для общества принятых Нацбанком решений по национализации ПриватБанка", - сказал И.Коломойский.

ТСН.uа – служба новостей в рамках медиахолдинга "1+1 медиа", который контролирует телеканалы "1+1", "2+2", ТЕТ, "ПлюсПлюс" и "Униан-ТВ", а также информагентство "УНИАН", интернет-проекты "Главред" и "Телекритика". Основным владельцем группы является бизнесмен Игорь Коломойский.

Как сообщалось, в декабре 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были И.Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

В июне 2017 года Кабмин на основании выводов независимого аудитора Ernst&Young решил докапитализировать ПриватБанк еще на 38,565 млрд грн для выполнения финучреждением экономических нормативов.

И.Коломойский и Г.Боголюбов в письме к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману от 16 декабря 2016 года с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации, обязались реструктуризировать до 1 июля привлеченные через связанные лица у банка кредиты. При этом, указанный срок мог быть продлен до 1 января 2018 года, в случае реструктуризации до 1 июля 2017 года 75% от основной суммы соответствующих кредитов.

Для проведения переговоров о реструктуризации ПриватБанк привлек консорциум международных компаний во главе с Rothschild&Co, в состав которого также входят ООО "Эрнст энд Янг" (EY) и ООО "Финпоинт" (FinPoint).

НБУ 3 июля сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что бывшие владельцы ПриватБанка не выполнили в установленный срок взятые на себя обязательства, соответственно государство и ПАО "ПриватБанк" инициировали юридическую процедуру взыскания залогового имущества по кредитам экс-собственников. Конкретные шаги процедуры пока разглашаются.

Согласно финансовому отчету ПриватБанка, сумма операций банка со связанными лицами к концу 2016 года составляла всего 9,98 млрд грн. Вместе с тем, в отчете содержится оговорка, что компания EY не смогла получить приемлемые доказательства в достаточном количестве об операциях со связанными лицами за период с 1 января 2016 года по 19 декабря 2016 года. Таким образом, компания не может определить достоверность этой суммы.

Указанная сумма была определена исключительно на основании отчетности, формировавшейся бывшим менеджментом банка до его национализации. Реальный объем операций со связанными лицами должен установить форензик аудит, итоги которого ожидаются в середине сентября текущего года.