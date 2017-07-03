Экономика

15:14 03.07.2017

Большинство рынков акций Азии выросли в понедельник

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в понедельник благодаря позитивным статданным из Японии и Китая и открытию доступа к рынку облигаций КНР для иностранных инвесторов через программу Bond Connect - связанные торги в Гонконге и материковом Китае.

Значение сводного индекса Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific уменьшилось на 0,2%, до 154,29 пункта. По итогам II квартала индикатор прибавил 5,2%.

Японский Nikkei 225 повысился на 0,1%, более широкий индекс Topix - на 0,2%.

Гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite прибавили по 0,1%, Shenzhen Composite, в котором выше доля высокотехнологичных компаний, поднялся на 0,4%.

Южнокорейский KOSPI вырос на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,7%.

Степень оптимизма японских промышленников достигла максимума за три года - индекс Танкан, оценивающий уровень их доверия к экономике, вырос с 12 пунктов в I квартале до 17 пунктов во втором при ожидавшемся повышении до 15 пунктов.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Сaixin и Markit, поднялся в июне до 50,4 пункта с 49,6 пункта в мае. Уровень в 50 пунктов является водоразделом между ослаблением и ростом деловой активности.

Нефть дорожала на азиатских торгах в понедельник 8-ю сессию подряд, что является самым продолжительным ралли в текущем году. На этом фоне японская нефтяная корпорация Inpex Corp. прибавила 0,6%, австралийская Santos - 0,2%.

Цена бумаг Lotte Chemical Corp. выросла на 2,8% на торгах в Сеуле после пересмотра планов IPO нефтехимического подразделения Lotte Chemical Titan, работающего в Малайзии. Предполагаемая выручка от IPO составит $1,1 млрд, а не $1,4 млрд, как ожидалось ранее.

Акции операторов казино в Макао подешевели на торгах в Гонконге, поскольку их июньская выручка выросла меньше, чем ожидал рынок, - на 26% при консенсус-прогнозе 30%. Galaxy Entertainment потеряла 2,2% стоимости, Sands China - 1,3%.

Курс ценных бумаг австралийской Fairfax Media рухнул на 11,8% после того, как австралийские СМИ сообщили, что инвесткомпании TPG Capital и Hellman & Friedmann отказались от ее покупки.

Крупные банки Австралии продолжили пятничное падение, отрицательная динамика наблюдалась также в сфере ЖКХ и недвижимости. Стоимость акций Commonwealth Bank of Australia уменьшилась на 0,5%, Westpac Banking - на 0,4%.

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