Китайская Shandong Qingneng Power рассматривает строительство биотопливной ТЭС во Львовской области

Китайская компания Shandong Qingneng Power рассматривает вопрос строительства биотопливной теплоэлектростанции (ТЭС) в Добромиле (Львовская область), сообщила пресс-служба областной государственной администрации.

По ее данным, партнерами Shandong Qingneng Power по проекту могут выступить компании "Добромильский деревообрабатывающий комбинат" и СП "Укрлисхолдинг".

Сроки реализации проекта и другие детали пресс-службой не приводятся.

Как сообщалось, китайская Xi’an ShaanGu Power рассматривает вопрос строительства биотопливной ТЭС мощностью 6,7 МВт в Житомирской области.