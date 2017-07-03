Аэропорт "Харьков" за первое полугодие-2017 увеличил пассажиропоток на 51% по сравнению с 2016

Суммарный пассажиропоток Международного аэропорта "Харьков" (МАХ) в первом полугодии 2017 года составил 364,1 тыс. пассажиров, что на 51% больше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает в понедельник пресс-служба аэропорта, в июне 2017 года пассажиропоток МАХ составил 82,9 тыс. пассажиров, что на 37% больше, чем в июне 2016 года.

Как сообщалось, в 2016 году МАХ увеличил пассажиропоток на 61% по сравнению с 2015 годом – до 599,7 тыс. чел., что, согласно данным аэропорта, практически соответствует показателю рекордного для него 2013 года (605 тыс. чел.). В мае 2017 года МАХ обслужил 84,3 тыс. человек, что на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Харьковский аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2500 м и шириной 50 м. На его территории расположены два пассажирских терминала с пропускной способностью 100 и 650 чел. в час.

Аэропортом через компанию "Нью Системс АМ" управляет компания DCH, созданная на базе активов, ранее носивших неформальное название "группа УкрСиббанка", после того как два партнера этой группы - Александр Ярославский и Эрнест Галиев - решили их разделить.