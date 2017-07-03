Суд оставил в силе решение о зачислении судна Sky Moon и предмета контрабанды в доход государства

Апелляционный суд Одесской области 22 июня 2017 года оставил без изменений постановление суда первой инстанции, которым гражданин Сирии, капитан судна Sky Moon признан виновным в совершении административного правонарушения и наложении административного взыскания в виде конфискации в доход государства предмета контрабанды - более 3 тыс. тонн технической соды стоимостью почти 18,5 млн грн.

Согласно сообщению управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, также в доход государства конфисковано и зачтено само судно Sky Moon (флаг - Танзания), которое использовалось для контрабанды.

Указанное судно было задержано 30 ноября 2016 года вблизи порта Рени Государственной пограничной службой Украины и Государственной фискальной службой в рамках совместной операции с военной прокуратурой Южного региона Украины.

В марте 2017 года по инициативе военной прокуратуры Южного региона Украины в Малиновский районный суд Одессы был направлен административный протокол, составленный Одесской таможней, о нарушении таможенных правил в отношении капитана судна Sky Moon.

Ранее сообщалось, что следствие установило, что капитан судна Sky Moon, действуя по предварительному сговору с представителем судовладельца, отправителями и получателями грузов, в течение 2016 года восемь раз обеспечивал заходы морского судна в закрытые крымские порты Керчи, Феодосии и Севастополя. В нарушение требований международного права и законодательства Украины, капитан перемещал в Турцию и Молдову металлолом, кальцинированную и техническую соду, семена льна.

По данным фактам расследовалось уголовное производство по ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Представитель судовладельца в декабре 2016 года пытался подкупить военного прокурора, чтобы урегулировать вопрос с уголовным производством.

17 марта 2017 года стало известно, что всем членам экипажа судна Sky Moon запрещен въезд в Украину сроком на три года. Так, 15 марта Малиновский районный суд Одессы постановил признать капитана виновным, а само судно и груз – конфисковать в доход государства.