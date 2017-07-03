Нацсовет по телерадиовещанию объявит конкурс на вещание на 22 FM-частотах

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания 29 июня утвердил конкурсные условия и принял решение об объявлении конкурса на вещание с использованием 22 свободных радиоканалов в 14 областях Украины.

Как сообщила пресс-служба Нацсовета, конкурс объявлен с целью развития местного радиовещания. Он позволит сделать первые шаги в рамках реализации проекта развития вещания общин с использованием маломощного FM-вещания.

Объем вещания на всех указанных частотах - 24 часа в сутки.

Конкурсными условиями предусмотрены такие требования к программной концепции: в общем объеме собственного вещания не менее 15% должны составлять информационные передачи местной тематики; разрешается ретрансляция исключительно программ общественного вещания.

Объявление о конкурсе будет опубликовано в газете "Голос Украины" в ближайшее время.