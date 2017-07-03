Экономика

12:20 03.07.2017

Нацкомфинуслуг решила аннулировать лицензии СК "ДИМ страхование" и "Саламандра - Украина"

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), распоряжением №2963 от 29 июня аннулировала 16 лицензий на добровольные виды страхования, выданные ЧАО "Страховая компания "ДИМ страхование" (Днепр) и восемь обязательных видов страхования, сообщается на сайте регулятора.

Коме того, распоряжением №2962 от 29 июня аннулированы лицензии, выданные ЧАО "Страховая компания "Саламандра - Украина" (Полтава) на осуществление 18 видов добровольного страхования и восьми видов обязательного.

Оба распоряжения вступают в силу 30 июля 2017 года.

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Интерфакс-Украина
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