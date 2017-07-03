"Укрэнерго" отменило тендер на строительство ПС "Аквилон"

НЭК "Укрэнерго" отменило тендер на строительство подстанции 330/150/35 кВ "Аквилон" с заходами ЛЭП в Херсонской области.

Согласно сообщению компании в системе ProZorro, отмена связана с намерением откорректировать технические требования в части объемов строительно-монтажных работ и оформления права на земельные участки для размещения, строительства и эксплуатации ПС с подъездной дорогой и заходов на нее ЛЭП "Каховская-Островская", "Каховская-Джанкой" и "Каховская-Титан".

Ранее, 6 июня, "Укрэнерго" отобрало ООО "Строительный комплекс "Шевченковский" победителем тендера на строительство подстанции "Аквилон", который при ожидаемой стоимости подряда на сумму до 375 млн грн (без НДС) взялся выполнить работы за 348,405 млн грн. Предполагалось, что срок разработки рабочего проекта с выполнением строительных работ и поставкой оборудования и материалов составит 1,5 года (до 31 октября 2018 года).

Как сообщалось, в декабре 2015 года была прекращена подача электроэнергии на временно оккупированную территорию Крыма. В результате потребители Чаплинского и Каланчацкого районов Херсонской области, источником энергоснабжения которых по проектной схеме была расположенная на ныне оккупированной территории Крыма ПС 220кВ "Титан", были вынужденно запитаны по резервной схеме от сети 35 кВ "Херсоноблэнерго", что не обеспечивало необходимую надежность и качество электроснабжения.

Летом 2016 года "Укрэнерго" завершило мероприятия по переводу линии электропередач (ЛЭП) "Каховская-Титан" на напряжение 150 кВ с 220 кВ. Линия присоединена к специально построенной за четыре месяца подстанции 150/35 кВ "Новая" ПАО "Херсоноблэнерго".

Глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук отмечал, что этот проект является временным решением для обеспечения надежности передачи электроэнергии в Херсонской области до завершения строительства ПС "Аквилон".

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС. НЭК является государственным предприятием, которое находится в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.

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