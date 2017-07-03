Безработица в еврозоне в мае осталась на минимальном уровне за 8 лет

Безработица в 19 странах еврозоны в мае 2017 года осталась на уровне 9,3%, который является самым низким с марта 2009 года, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat).

Эксперты, опрошенные западными агентствами, в среднем также не ожидали изменения показателя.

Количество безработных в еврозоне уменьшилось на 5 тыс. относительно апреля и на 1,43 млн по сравнению с маем 2016 года - до 15,034 млн человек. В том числе в Италии их число выросло до 2,93 млн человек в мае по сравнению с 2,88 млн человек месяцем ранее, человек, во Франции - до 2,820 млн человек с 2,806 млн человек, в Испании наблюдалось снижение до 3,99 млн человек с 4,03 млн

В 28 странах Евросоюза безработица в прошлом месяце составила 7,8%, как и в апреле.

Европейская безработица стабильно, хотя и медленно, сокращается с момента начала роста экономики региона в середине 2013 года. В мае самые низкие показатели в ЕС фиксировались в Чехии (3%), Германии (3,9%) и на Мальте (4,1%). В числе отстающих по-прежнему Испания (17,7%) и Греция - 22,5% в марте (самые свежие доступные данные).