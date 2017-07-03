"Укргазвыдобування" определило китайскую Xinjiang Beiken победителем четырех лотов тендера на бурение на 1,9 млрд грн
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co. (Карамай, Китай) выиграла четыре из 15 лотов тендера ПАО "Укргазвыдобування" (УГВ) на буровые работы в Харьковской и Полтавской областях в 2017-2019 годах.
Согласно сообщению в системе закупок ProZorro, УГВ планирует заключить с Xinjiang Beiken договоры на общую сумму 1 млрд 934,476 млн грн (с НДС), в частности, на 342,886 млн грн (лот №4), на 317,306 млн грн (лот №5), на 600 млн грн (лот №7), на 674,285 млн грн (лот №12).
Ранее УГВ признало ООО "Спецмехсервис" победителем по лоту №1 (стоимость контракта 397,422 млн грн), Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd (Хорватия) – победителем по лотам №8 (792,581 млн грн) и №10 (786,462 млн грн), "Полтава Сервисиз" (переименовано в "Эксало Дриллинг Украина", дочка PGNIG) – победителем по лотам №2 (399,999 млн грн), №3 (436,15 млн грн), №6 (798,085 млн грн), №9 (860,478 млн грн) №14 (816 млн грн).
Таким образом, УГВ уже определило победителей 12 из 15 лотов тендера на бурение.
Как сообщалось, "Укргазвыдобування" в конце октября 2016 года объявило тендер по привлечению внешних подрядчиков на буровые работы суммарной ожидаемой стоимостью до 13 млрд 35,51 млн грн (с НДС).
В аукционах приняли участие 15 компаний, в частности, "Пивничгазресурс", "Викториос компани", Drilling Energy Technics Limited, ДП "Смит Юкрейн", ООО "Спецмехсервис", ООО "Полтава Сервисиз", ГП "Белоруснефть", Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd, НАК "Надра Украины", G-Drilling SA, ООО "Горизонты", KCA Deutag Drilling GmbH, ООО "Полтавское предприятие буровых работ", Xinjiang Beiken Energy Engineering Co, Hydro Drilling Srl.
Максимальное количество участников в аукционе было 13 (лоты №2 и №3), минимальное – семь (лот №13).
По словам главы УГВ Олега Прохоренко, тендер для каждого из привлекаемых 15 буровых станков проводится по формуле 2+2+2, "то есть для каждого станка – заказ на две скважины с последующей опцией продления еще 2+2, если нас устроит качество и срок первых двух. Это фактически программа работ на шесть скважин на три года".
УГВ намерено нарастить добычу газа с 14,5 млрд куб. м в 2015 и 2016 гг. до 15,2 млрд куб. м – в 2017 году, 16,5 млрд куб. м – в 2018 году, 18,3 млрд куб. м – в 2019 году, 20,1 млрд куб. м – в 2020-м.
УГВ планирует в 2017 году инвестировать в бурение и закупку нового оборудования 30 млрд грн. В 2017 году компания планирует пробурить около 100 новых скважин, провести капитальный ремонт 500 имеющихся скважин, а также осуществить операции по интенсификации добычи.
"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа. Также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ.
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