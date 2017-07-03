Экономика

11:15 03.07.2017

"Артемсоль" оспаривает в суде результаты госаудита о взыскании убытков на 864,5 тыс. грн

Государственное предприятие "Артемсоль" обратилось с иском в Донецкий окружной административный суд с требованием признать неправомерными и отменить положения результатов ревизии государственных аудиторов.

Согласно пресс-релизу госкомпании в понедельник, Госаудитслужба с декабря 2016 года по март 2017 года проводила ревизию "Артемсоль" за период с июня 2015 года по январь 2016 года. По результатам проверки Госаудитслужба выдвинула требования по устранению выявленных нарушений.

"Артемсоль" не соглашается с выводами госаудиторов о взыскании убытков на сумму 864,53 тыс. грн и в части необходимости применения мер дисциплинарного взыскания.

"Предприятие считает эти положения требований необоснованными и такими, что вынесены с нарушением норм действующего законодательства", - указано в сообщении.

Юридической службой государственного предприятия направлено исковое заявление о признании неправомерными и отмене вышеуказанных требований. В настоящее время в Донецком окружном административном суде проходит рассмотрение этого дела.

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