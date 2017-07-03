Экономика

10:36 03.07.2017

Нефть дорожает на данных о снижении буровых установок в эксплуатации в США

Нефть дорожает в ходе азиатских торгов в понедельник восьмую сессию подряд, инвесторы продолжают отыгрывать реакцию на пятничные данные о снижении числа активно эксплуатируемых буровых установок в США.

Вместе с тем сообщения об увеличении нефтедобычи о Ливии до максимума за четыре года - более чем 1 млн баррелей в сутки - сдерживают рост нефтяного рынка.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 квподнялась на 9 центов (0,18%) - до $48,86 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась на $0,15 (0,33%) - до $46,19 за баррель.

В прошлую пятницу Brent поднялась на $1,14 (2,39%), до $48,77 за баррель, WTI - на $1,11 (2,47%), до $46,04 за баррель.

По данным Baker Hughes, количество нефтяных буровых установок в эксплуатации в США снизилось на две единицы, до 756. Сокращение было первым за 24 недели и вторым с начала текущего года.

По итогам июня нефть Brent подешевела на 4,8%, WTI - на 4,7%, за II квартал снижение составило соответственно 9,3% и 9%.

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