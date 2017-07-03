Экономика

10:30 03.07.2017

Lactalis покупает у Danone бренд йогуртов Stonyfield

Французская компания Lactalis покупает у Danone SA американский бренд органических йогуртов Stonyfield за $875 млн - эта сумма в 20 раз превышает EBITDA подразделения, говорится в сообщении Danone.

Регуляторы США поставили продажу Stonyfield условием одобрения сделки Danone и американской WhiteWave Foods, специализирующейся на натуральных и органических продуктах питания.

Lactalis надеется расширить присутствие на рынке США за счет этой сделки, которую стороны рассчитывают завершить в III квартале.

Французская Danone производит молочные продукты, детское питание, воду и специализированное питание и продает их более чем в 130 странах. В 2016 году глобальная выручка Danone сократилась на 2,1%, до 21,9 млрд евро.

Бренд Stonyfield был создан в 1983 году и стал одним из пионеров рынка органических продуктов в США. Danone купила пакет акций компании в 2001 году и получила полный контроль над ней в 2004 году. Выручка Stonyfield в 2016 году составила около $370 млн.

Основанная в 1933 году Lactalis принадлежит семье французских миллиардеров Беснье, ее акции не обращаются на бирже. Компания считается крупнейшим производителем сыра в мире и одним из лидеров на рынке молочной продукции в целом. Группа владеет 230 предприятиями в 43 странах по всему миру, которые выпускают молочную продукцию под торговыми марками Parmalat, President, Bridel, Valmont, Lactel и другими. Годовой оборот группы компаний превышает 17 млрд евро.

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