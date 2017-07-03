Экономика

10:07 03.07.2017

Президент подписал закон о безопасности и качестве пищевых продуктов

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О государственном контроле, который осуществляется с целью проверки соответствия законодательству о безопасности и качестве пищевых продуктов и кормов, здоровья и благополучия животных".

Согласно пресс-релизу Министерства аграрной политики и продовольствия, закон вступит в силу весной 2018 года.

"Подписание президентом закона является нашей значительной победой и важным этапом в адаптации украинского законодательства к европейским нормам и стандартам", - цитируется в сообщении заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева.

По ее словам, рискоориентированный подход к контролю, охват всей цепочки производства от поля к столу даст возможность украинским производителям работать по европейским правилам, а потребителям - быть уверенными в качестве и безопасности пищевых продуктов.

О.Трофимцева добавила, для того, чтобы закон заработал в полной мере необходимо принять еще большое количество подзаконных актов.

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