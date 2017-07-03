Большинство фондовых индексов АТР растут благодаря статданным из Японии и Китая

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона растут в понедельник благодаря позитивным статданным из Японии и Китая.

Значение сводного индекса Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific практически не изменилось в ходе торгов 3 июля. По итогам II квартала индикатор прибавил 5,2%.

Японский Nikkei 225 повысился на 0,2%, как и более широкий индекс Topix.

Гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%, китайский Shanghai Composite не изменился, Shenzhen Composite, в котором выше доля высокотехнологичных компаний, поднялся на 0,2%.

Южнокорейский KOSPI потерял 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,5%.

Степень оптимизма японских промышленников достигла максимума за три года - индекс Танкан, оценивающий уровень их доверия к экономике, вырос с 12 пунктов в I квартале до 17 пунктов во втором при ожидавшемся повышении до 15 пунктов.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Сaixin и Markit, поднялся в июне до 50,4 пункта с 49,6 пункта в мае. Уровень в 50 пунктов является водоразделом между ослаблением и ростом деловой активности.

Нефть дорожает в понедельник 8-ю сессию подряд, что является самым продолжительным ралли в текущем году. На этом фоне японская нефтяная корпорация Inpex Corp. прибавила 0,9%, австралийская Santos - 0,2%.

Цена бумаг Lotte Chemical Corp. выросла на 2,3% на торгах в Сеуле после пересмотра планов IPO нефтехимического подразделения Lotte Chemical Titan, работающего в Малайзии. Предполагаемая выручка от IPO составит $1,1 млрд, а не $1,4 млрд, как ожидалось ранее.

Акции операторов казино в Макао подешевели, поскольку их июньская выручка выросла меньше, чем ожидал рынок, - на 26% при консенсус-прогнозе 30%. Galaxy Entertainment потеряла 2,5% стоимости, Sands China - 1,7%.