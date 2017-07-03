Экономика

10:00 03.07.2017

Доллар дорожает к евро и иене

Доллар в понедельник дорожает по отношению к евро и иене, инвесторы готовятся к потоку статданных из США, включая оценки состояния деловой активности в промышленности и сфере услуг, а также показатели рынка труда.

Иена ликвидировала подъем и перешла к снижению. Ранее японская нацвалюта дорожала из-за снижения аппетита к риску после того, как правящая Либерально-демократическая партия Японии премьер-министра Синдзо Абэ потерпела поражения на местных выборах в Токио.

Евро на 9:22 мск 3 июля стоил $1,1406 по сравнению с $1,1426 на закрытие торгов в Нью-Йорке в прошлую пятницу.

Курс доллара к японской нацвалюте поднялся до 112,58 иены со 112,39 по итогам предыдущей сессии, евро в паре с иеной стабилизировался около 128,4 иены.

Либерально-демократическая партия Японии в воскресенье получила лишь 23 места из 127 на выборах в Токио - рекордный минимум ее представительства в столичном законодательном собрании. Партия губернатора Токио Tokyo Citizens First (Tomin First no Kai) увеличила присутствие с 6 до 49 мест, а вместе с союзниками набрала 79 мандатов, обеспечив абсолютное большинство голосов в ассамблее.

В июне доллар подешевел к евро на 1,6% и подорожал к иене на 1,5%. По итогам II квартала курс евро к доллару взлетел на 7,3%, а доллар прибавил 0,9% в паре с иеной.

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