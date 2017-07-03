Экономика

09:29 03.07.2017

НБУ заявляет о невыполнении экс-владельцами ПриватБанка взятых до 1 июля обязательств

Бывшие владельцы ПриватБанка (Киев) не выполнили взятые до 1 июля обязательства, сообщается на официальной странице Национального банка Украины (НБУ) в соцсети Facebook.

"Срок добровольной реструктуризации кредитов бывших владельцев ПАО "ПриватБанк" закончился 1 июля 2017 года. Сейчас можно утверждать, что бывшие владельцы не выполнили взятые на себя обязательства", - констатируется в сообщении.

Нацбанк также сообщил, что юридическая процедура взыскания по кредитам экс-владельцев ПриватБанка будет запущена со стороны государства и банка. Банковская процедура будет аналогичной к обычной процедуре взыскания в случае просрочки долгов, поэтому речь идет в большей степени о принудительном взыскании.

Как сообщалось, министр финансов Александр Данилюк ожидал до 1 июля отчета Rothschild для оценки действий экс-акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Минфин также обнародовал письмо от 16 декабря 2016 года премьер-министру И.Коломойского и Г.Боголюбова с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации.

В декабре 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были И.Коломойский и Г.Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

В июне 2017 года Кабмин на основании выводов независимого аудитора Ernst&Young решил докапитализировать ПриватБанк еще на 38,565 млрд грн для выполнения финучреждением экономических нормативов.

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