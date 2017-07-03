Госбюджет за январь-май-2017 благодаря спецконфискации исполнен с профицитом 26,5 млрд грн

Профицит государственного бюджета Украины в январе-мае 2017 года составил 26,47 млрд грн благодаря апрельскому профициту спецфонда в 30,52 млрд грн, причиной которого стала спецконфискация, сообщило Министерство финансов Украины.

Согласно его данным, общий фонд госбюджета за первые пять месяцев 2017 года был сведен с дефицитом 6,61 млрд грн, однако в мае был зафиксирован его профицит в 7,07 млрд грн.

Минфин напоминает, что за январь-май прошлого года дефицит госбюджета составил 26,45 млрд грн, в том числе по общему фонду – 25,76 млрд грн.

Согласно обнародованным данным, расходы госбюджета Украины в январе-мае 2017 года составили 300,04 млрд грн, что на 22,2% выше показателя аналогичного периода 2016 года. Минфин уточняет, что расходы по общему фонду выросли на 20,9% – до 283,79 млрд грн.

С учетом ранее обнародованных данных, майские расходы составили 59,79 млрд грн, в том числе по общему фонду – 55,83 млрд грн, что на 15,1% и 12,6% соответственно превышает показатели мая-2016.

Минфин указывает, что доходы госбюджета растут быстрее. По итогам пяти месяцев они увеличились на 48,6% – до 325,77 млрд грн, в том числе общего фонда – на 32,9%, до 275,19 млрд грн.

После рекордных апрельских поступлений в 85,03 млрд грн, взнос спецконфискации в которые составил 29,67 млрд грн, в мае в госбюджет пришло 65,99 млрд грн, в том числе в общий фонд – 61,95 млрд грн, что соответственно на 39,6% и 37,7% превышает показатели мая-2016.

Минфин добавляет, что сводный бюджет Украины за январь-май был сведен с профицитом 50,48 млрд грн, в том числе в мае профицит составил 11,89 млрд грн.

Доходы сводного бюджета за пять месяцев выросли на 46% – до 408,87 млрд грн, расходы – на 26,5%, до 359,03 млрд грн.

Как сообщалось, доходы госбюджета-2017 запланированы в объеме 731,03 млрд грн, расходы – 800,13 млрд грн, что соответственно на 18,6% и 16,8% превышает фактические показатели госбюджета-2016.

По общему фонду намечено получить в этом году 673,74 млрд грн и потратить 739,71 млрд грн, нарастив показатели прошлого года соответственно на 17,2% и 15,1%.

Госбюджет-2017 предполагает предельный размер дефицита в 77,65 млрд грн, в том числе по общему фонду – 62,34 млрд грн, тога как в 2016 году дефицит составил 70,13 млрд грн, или 2,94% ВВП, в том числе по общему фонду – 63,74 млрд грн.

В то ж время по инициативе Кабмина парламент в первом чтении уже внес правки в закон о госбюджете-2017, согласно которым его доходы предлагается увеличить до 757 млрд грн, расходы – до 827,14 млрд грн, в том числе по общему фонду – соответственно до 698,74 млрд грн и до 764,7 млрд грн, сохранив предельный дефицит на уровне 77,65 млрд грн.