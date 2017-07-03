Минфин обнародовал письмо Коломойского и Боголюбова с просьбой национализировать ПриватБанк

Министерство финансов Украины на своем сайте обнародовало письмо от 16 декабря 2016 года премьер-министру Украины Владимиру Гройсману от бывших крупнейших акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации

В сообщении Минфина отмечается, что срок, до которого бывшие акционеры ПриватБанка в одностороннем порядке обязались обеспечить проведение реструктуризации кредитного портфеля банка, истек 1 июля 2017 года.

"Согласно информации, которой на данный момент обладает Министерство финансов, значительного прогресса в реструктуризации достигнуто не было", - констатируется в сообщении.

Минфин также отмечает, что национализация ПриватБанка была необходимым шагом для спасения Банка и обеспечения финансовой и экономической стабильности в Украине.

"Ведь вывод с рынка крупнейшего банка в стране, где держат вклады более 20 млн украинцев и через который осуществляется более 60% всех розничных платежей, мог привести к дестабилизации финансовой системы страны и оказать значительное негативное влияние на экономику в целом", - подчеркнули в ведомстве.