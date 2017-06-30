"Расчетный центр" возобновил работу после кибер-атаки и рассчитал биржевые торги за 27 июня

"Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках" (РЦ, Киев), 27 июня ставший жертвой кибер-атаки, во второй половине дня в пятницу начал обрабатывать заявки по 27 июня, сообщила Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины.

"По состоянию на 18:30, по предварительной информации, по всем фондовым биржам торги по 27.06.2017 года были рассчитаны", – отмечает регулятор.

Учитывая сложную ситуацию и восстановление работы РЦ, другой основной элемент инфраструктуры – Национальный депозитарий Украины (НДУ, Киев) продолжил операционный день 30 июня до 20:00 с целью проведения операций, связанных с выполнением расчетов по сделкам с ценными бумагами, совершенных на фондовой бирже или вне фондовой биржи, отмечает Комиссия.

"Пока системы работают нестабильно, восстановительные процессы все еще продолжаются", – уточнила НКЦБФР.

Комиссия добавила, что 29 июня была возобновлена работа сервиса НДУ "Кабинет клиента" для отправки отчетности эмитента в НКЦБФР, но, по информации участников рынка, этот сервис также пока работает нестабильно, скорость обмена информацией зависит от нагрузки сети.

Помимо того фондовая биржа ПФТС утром в пятницу, а Украинская биржа с 14:00 возобновили торги на рынке котировок и рынке РЕПО с возможностью заключать биржевые контракты на условиях отложенного выполнения.

Как сообщалось, подобный масштабный сбой в работе фондового рынка Украины из-за кибер-атаки стал первым в его истории.