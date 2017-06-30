В "Укроборонпроме" рассчитывают на активизацию ВТС с США после подписания новых двусторонних соглашений об оборонных закупках

В госконцерне "Укроборонпром" ожидают активизации военно-технического сотрудничества (ВТС) с США в связи с готовящимся подписанием новых двусторонних соглашений об оборонных закупках, заявил агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы госконцерна Денис Гурак.

"В настоящее время украинская и американская стороны отрабатывают вопрос подписания двух новых соглашений об оборонных закупках. Первый документ, в частности, предусматривает равный доступ сторон на рынки оборонной продукции стран, второй - доступ украинских компаний к американским средствам на разработку и производство вооружений и военной техники", - сказал он агентству в пятницу.

Замглавы "Укроборонпрома" счел некорректным прогнозировать ориентировочные сроки подписания новых соглашений, уточнив: "Проекты документов сторонами уже подготовлены, сегодня ведется работа в данном направлении".

"Подписание новых украинско-американских соглашений об оборонных закупках призвано активизировать двустороннее ВТС и направлено, в том числе, на реализацию озвученных США в 2014 году инициатив в части компенсации потерь украинского ОПК от разрыва ВТС с РФ", - отметил он.

Как сообщалось, планы подписания новых двусторонних соглашений о сотрудничестве между Украиной и США, включая оборонную, энергетическую и экономическую сферы, были озвучены президентом Украины Петром Порошенко в рамках прошедшего 19-20 июня визита в США и переговоров на высшем уровне.

Договоренность о расширении сотрудничества в оборонной сфере, включая подписание новых двусторонних соглашений в сфере оборонных закупок, была достигнута по итогам прошедших в рамках визита переговоров украинского президента с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.