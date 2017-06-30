Сменился гендиректор "Огнеупорнеруда"
Наблюдательный совет (НС) ЧАО "Огнеупорнеруд" (Донецкая обл.), контролируемого "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) через свою "дочку" UMG (Кипр), уволил генерального директора предприятия Евгения Цимармана по его заявлению.
Как сообщается в официальной информации ЧАО "Огнеупорнеруд" в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, решение об увольнении по собственному желанию принято набсоветом 26 июня текущего года.
При этом уточняется, что полномочия Е.Цимармана прекращаются с 30 июня.
Набсовет назначил на освободившуюся должность главного инженера ПАО "Дружковское рудоуправление", ПАО "Веско" и ООО "Кераммеханизация" Владимира Чернякова до 31 мая 2018 года включительно.
ЧАО "Огнеупорнеруд" создано в 1996 году. Занимается добычей глины и каолина.
ПАО "Дружковское рудоуправление" основано в 1993 году. Специализируется на добыче керамической и огнеупорной глины для производства огнеупоров, а также формовочного песка.
ПАО "Веско" создано в 1994 году путем преобразования арендного предприятия "Веселовский рудник по добыче огнеупорных глин" основанного на базе одноименного рудника, который был выведен в отдельное производство из состава Дружковского рудоуправления треста "Огнеупорнеруд" в 1967 году. Компания является крупнейшим в Украине предприятием по открытой добыче глин, обладающих высокой пластичностью, белым цветом и прочностью после обжига, используемых для производства керамической плитки, фарфора, фаянса, стекла, хрусталя, электроизоляторов, санфаянса, кирпича и черепицы.
UMG – диверсифицированный холдинг, работающий в сырьевом, промышленном и трейдинговом направлениях. Основан в 2006 году как глинодобывающий бизнес
В настоящее время работает по трем основным направлениям: добыча глины, добыча известняков и доломитов, переработка и реализация побочных продуктов ТЭС. Холдинг активно развивает новые направления: торговля минеральными удобрениями, аграрной продукцией, редкими и техническими газами.
В целом портфель UMG включает 10 проектов на разных стадиях реализации.
UMG разрабатывает 16 карьеров и 10 золоотвалов.
Штат сотрудников компании составляет около 4 тыс. чел. География поставок продукции охватывает 30 стран мира.
100% уставного капитала UMG принадлежит многопрофильной группе "СКМ". 100% акций "СКМ" принадлежат украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.