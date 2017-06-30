Экономика

18:46 30.06.2017

"Метинвест" в I кв.-2017 нарастил EBITDA в 3,4 раза

Скорректированная EBITDA Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", по итогам работы в первом квартале 2017 года составила $402 млн, что в 3,4 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Согласно предварительным финансовым результатам, которые компания обнародовала в пятницу вечером, ее выручка возросла на 44% – до $1,853 млрд, капитальные инвестиции увеличились на 91% – до $103 млн.

"Метинвест" указывает, что его общий долг за первый квартал сократился на 1% – до $2,951 млрд, в том числе чистый снизился до $2,736 млрд с $2,743 (по состоянию на 31 декабря 2016 года). Денежные средства за указанный период снизились на 5% – до $215 млн.

При этом поясняется, что в первом квартале 2017 года консолидированная выручка "Метинвеста" увеличилась на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $1,853 млрд - главным образом благодаря восстановлению мировых цен на металлопродукцию, железную руду и уголь, после достижения ими в первом квартале 2016 года многолетнего минимума.

В первом квартале 2017 года выручка в Украине составила $462 млн, увеличившись на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном благодаря росту цен, а также увеличению объемов продаж готовой металлопродукции. Это было частично компенсировано сокращением объемов продаж кокса и железорудной продукции. Доля Украины в консолидированной выручке увеличилась на 3 процентных пункта (пп) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 25%.

В первом квартале 2017 года доля международных продаж в консолидированной выручке составила 75%. Доля Европы достигла 37%, что на 2 пп выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в результате увеличения выручки в регионе на 53% на фоне увеличения объемов поставок сляба (+48 тыс. тонн) и ЖРС (+653 тыс. тонн), а также роста цен на все виды продукции.

Несмотря на то, что продажи в страны Ближнего Востока и Северной Африки выросли на 35% благодаря увеличению объемов продаж длинного проката и роста цен, доля этого региона в консолидированной выручке снизилась на 2 пп до 16% из-за сравнительно более высоких темпов роста продаж на других рынках. На страны Юго-Восточной Азии пришлось 8% всех продаж, что на 5 пп меньше чем за аналогичный период прошлого года, в результате падения выручки в этом регионе на 8%, в основном, за счет сокращения отгрузки ЖРС (-2 241 тыс. тонн).

Доля Северной Америки осталась без изменений – на уровне 4%, тогда как выручка в этом регионе увеличилась на 24%, в основном, благодаря увеличению объемов продаж готовой металлопродукции, а также росту цен реализации чушкового чугуна и длинного проката. Доля стран СНГ (кроме Украины) повысилась на 2 пп до 9%, что было обусловлено увеличением выручки в этом регионе на 76% на фоне роста цен и увеличения объемов реализации плоского проката.

Металлургический сегмент генерирует выручку от продажи чушкового чугуна, металлопродукции, кокса, а также прочей продукции и услуг. В первом квартале выручка сегмента выросла на 46% – до $1,473 млрд, что было обусловлено ростом цен на сталь и кокс, а также повышенным спросом на сляб. Таким образом, продажи плоского проката выросли на $321 млн, сляба – на $50 млн, длинного проката – на $49 млн, кокса – на $28 млн, а также прочей продукции и услуг – на $27 млн. Это было частично нивелировано сокращением продаж квадратной заготовки на $17 млн.

Доля готовой продукции в общем объеме продаж металлопродукции выросла до 81%, что на 5 пп больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, из-за снижения продаж чушкового чугуна и квадратной заготовки. В первом квартале 2017 года, как и в первом квартале 2016 года, на металлургический сегмент пришлось 79% внешних продаж.

Горнодобывающий сегмент генерирует выручку от продаж железорудной, угольной и прочей продукции и услуг. В первом квартале 2017 года выручка сегмента увеличилась на 38% – до $380 млн, что было главным образом обусловлено ростом цен реализации железорудной продукции и угля вслед за глобальными бенчмарками. Частично это нивелировалось падением объемов продаж, что было вызвано общим снижением производства ЖРС и угольной продукции, а также увеличением внутригруппового потребления. В результате внешние продажи окатыша выросли на $66 млн, железорудного концентрата – на $18 млн и прочей продукции и услуг – на $30 млн, тогда как внешние продажи угольного концентрата снизились на $9 млн.

В первом квартале 2017 года, как и в первом квартале 2016 года, на горнодобывающий сегмент пришелся 21% внешних продаж.

Капинвестиции "Метинвеста" в отчетный период возросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $103 млн, что было обусловлено необходимостью компенсировать отставание в капинвестициях на фоне ограниченной ликвидности, с которыми столкнулась группа в предыдущие годы. В первом квартале 2017 года в процентном соотношении к общему объему инвестиций расходы по проектам поддержания составили 89% (58% в первом квартале 2016 года) и по стратегическим проектам – 11% (42% в первом квартале 2016 года). На горнодобывающий сегмент пришлось 71% капитальных инвестиций (46% в первом квартале 2016 года), и на металлургический сегмент – 28% (52% в первом квартале 2016 года).

При этом основные инвестпроекты в метдивизионе пришлись на ММК им. Ильича - строительство МНЛЗ №4 и продолжение реконструкции аглофабрики. На "Азовстали" продолжается строительство установки ПУТ на ДП-2, ввод которой в эксплуатацию намечен на сентябрь 2017 года.

В горнодобывающем сегмент продолжалась реализация ряда проектов, в частности - строительство карьерной циклично-поточной технологии на СевГОКе (второй комплекс для транспортировки горной породы на Первомайском карьере) и ИнГОКе (по "Восточному" тракту), а также замена газоочистного оборудования обжиговой машины Lurgi 552-B на СевГОКе.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

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