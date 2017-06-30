НБУ предоставил одному из украинских банков валютный своп для смягчения последствий кибератаки

Национальный банк Украины (НБУ) в пятницу предоставил одному из украинских банков валютный своп для смягчения последствий кибератаки на функционирование денежного рынка, сообщил НБУ на веб-сайте.

Как отметил регулятор, в последний раз он заключал такое соглашение год назад в связи с низким спросом на этот альтернативный инструмент поддержания ликвидности.

"Национальный банк напоминает, что у банков есть возможность обращаться к регулятору для привлечения гривневых средств на поддержку ликвидности путем заключения с НБУ валютного свопа", - цитирует пресс-служба НБУ директора департамента открытых рынков центробанка Сергея Пономаренко.

Операция на условиях своп заключается в том, что НБУ покупает у банка иностранную валюту за гривну с одновременным обязательством банка осуществить обратную покупку иностранной валюты на эту же сумму на определенную дату в будущем по фиксированной в договоре цене. Максимальная продолжительность такой операции не может превышать 30 календарных дней. При этом, разница между процентными ставками по средствам в национальной валюте и средствами в иностранной валюте не может быть ниже, чем учетная ставка НБУ плюс 2 п.п.