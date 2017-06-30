Госрегуляторная служба уже выдала Нацкомфинуслуг более 100 разрешений на проверку страховщиков

Государственная регуляторная служба Украины, рассмотрев обращение Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых, дала согласие на проведение еще 40 внеплановых проверок на основании обоснованных обращений физических лиц о нарушении их законных прав.

Согласно решению Госрегуляторной службы от 23 и 30 июня, по одной жалобе физлиц будут проверены "Дим страхования", "АХА Страхование", "Провидна", "Альфа-Гарант", "ПРОСТО-страхование", "Украинский финансовый альянс", "раритет", "Краина", "Международная страховая компания", НАСК "Оранта", "Аско-Медсервис", "Эталон", "Интер-полис", "Гарантия", "Уника", "АСКА-Жизнь", "Украинская страховая группа", "Кредо".

По двум жалобам будут проверены УСК "Княжа Виена Иншуранс Групп", "УПСК", "Юнивес", "Киев Ре", "Европейский страховой союз", "Финансовый эксперт", "Киевский страховой дом", по трем жалобам - "Доминанта", "УТСК", "Галицкая".

Общее количество страховщиков, по которым дано согласие на проведение внеплановых действий на основании обоснованных обращений физлиц о нарушении их законных прав, увеличилось на три компании - до 42.