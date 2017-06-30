Глинодобытчик Vesco открыл представительство в Киеве и дал согласие на ряд сделок по привлечению-предоставлению финпомощи UMG и СКМ

ПАО "Веско" (Дружковка Донецкой обл.), объединяющее глинодобывающий бизнес инвесткомпании UMG группы "СКМ", открыло представительство в Киеве в связи с расширением сферы своей деятельности.

Соответствующее решение принял набсовет "с целью осуществления коммерческой, торговой, посреднической, маркетинговой и другой деятельности, а также предоставление услуг с целью получения прибыли и удовлетворения других потребностей".

Кроме того, в другой информации компании сообщается, что набсовет "Веско" 29 июня принял решение о привлечении беспроцентной возвратной финансовой помощи от своего филиала - ЧАО "Огнеупорнеруд" (Донецкая обл.) - в размере 250 млн грн в срок до 2 октября 2017 года.

Еще в одной информации компании сообщается, что набсовет "Веско" 29 июня принял решение о предоставлении компании "UMG Агро" беспроцентной возвратной финансовой помощи в размере 150 млн грн и UMG Trading 200 млн грн в срок до 2 октября 2017 года.

В свою очередь набсовет "Веско" 30 июня принял решение о привлечении беспроцентной возвратной финансовой помощи от своего филиала - ЧАО "Огнеупорнеруд" (Донецкая обл.) - в размере 25 млн грн в срок до 2 октября 2017 года.

Кроме того, набсовет в тот же день принял решение о предоставлении компании "UMG Агро" беспроцентной возвратной финансовой помощи в размере 150 млн грн в срок до 2 октября 2017 года.

Также набсовет в тот же день принял решение о предоставлении компании UMG Trading беспроцентной возвратной финансовой помощи в размере 150 млн грн в срок до 2 октября 2017 года.

Набсовет "Веско" в этот же день принял решение о предоставлении компании СКМ беспроцентной возвратной финансовой помощи в размере 200 млн грн в срок до 6 октября 2017 года.

Как сообщалось, ПАО "Веско" в 2016 году сократило чистую прибыль на 29,3% по сравнению с 2015 годом – до 374,211 млн грн. Нераспределенная прибыль к концу года составила 1 млрд 595,787 млн грн.

Активы предприятия в 2016 году увеличились на 27,6% - до 2 млрд 1,659 млн грн, в том числе основные средства - на 9,3%, до 292,921 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность компании выросла на 34,5% - до 1 млрд 243,531 млн грн.

Текущие обязательства увеличились на 22,5% – до 287,374 млн грн, долгосрочные – на 10,7%, до 63,657 млн грн.

Штат работников "Веско" в 2016 году увеличился на 2,7% - до 1,218 тыс. чел.

ПАО "Веско" (до 2009 года – АОЗТ) создано в 1994 году путем преобразования арендного предприятия "Веселовский рудник по добыче огнеупорных глин", основанного на базе одноименного рудника, выведенного в отдельное производство из состава Дружковского рудоуправления треста "Огнеупорнеруд" в 1967 году.

"Веско" является крупнейшим в Украине предприятием по открытой добыче глин, обладающих высокой пластичностью, белым цветом и прочностью после обжига, используемых для производства керамической плитки, фарфора, фаянса, стекла, хрусталя, электроизоляторов, санфаянса, кирпича и черепицы.

По данным Нацдепозитария Украины на четвертый квартал 2016 года, компания Vesco Limited владеет 96,4358% акций предприятия.

Уставный капитал ПАО "Веско" - 57,553 млн грн.