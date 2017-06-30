Большинство мероприятий по интеграции с ENTSO-E уже заложены в планы развития энергосистемы Украины

Большинство мероприятий, необходимых для интеграции украинской энергосистемы с ENTSO-E, уже заложены в планы развития объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины, сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго" со ссылкой на главу компании Всеволода Ковальчука.

"Целью многочисленных технологических мероприятий, которые нам предстоит осуществить, является, в первую очередь, модернизация инфраструктуры, повышение качества производства и передачи электроэнергии, усиление собственной энергетической безопасности и энергонезависимости. Подавляющее большинство этих мероприятий предусмотрено планами развития ОЭС Украины и будет выполнено без привязки к интеграции с ENTSO-E. Таким образом, они не создают существенно большей нагрузки на тариф и не ведут к его росту", - говорится в сообщении.

В компании призывают критически оценивать материалы, появляющиеся в информпространстве и направленные на дискредитацию идеи интеграции ОЭС Украины с ENTSO-E

"Цель многочисленных негативных материалов в информпространстве, иногда – личных оскорблений и даже угроз в мой адрес – дискредитировать "Укрэнерго" и Украину в целом как надежного и прогнозируемого партнера, отстаивающего европейские ценности. Не исключаю, что уже в ближайшее время начнется кампания по дискредитации самой идеи синхронизации и "Укрэнерго" в частности, причем как вне, так и внутри страны. Мы должны консолидировать усилия всех участников процесса", - цитирует пресс-служба В.Ковальчука.

Как сообщалось, Украина подписала соглашение об условиях объединения энергосистемы с ENTSO-E.

"Укрэнерго" на сегодня оценивает технологическую готовность ОЭС Украины по присоединению к ENTSO-E в 15%, а уровень имплементации и гармонизации украинского законодательства с европейскими нормами – в 5% при существующей степени интегрированности систем в 10%. Доведение этих условий до 99-100%-го уровня запланировано через пять лет.

При этом существующий технический возможный объем обмена мощности между ОЭС Украины с ENTSO-E планируется увеличить с 885 МВт до 2200 МВт через пять лет и до 4000 МВт – через 10 лет.

ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) создана в июле 2009 года и объединила шесть существовавших на то время отраслевых ассоциаций: ATSOI, BALTSO, ETSO, NORDEL, UCTE и UKTSOA, в которые входят 42 национальные энергетические компании Европы.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС. НЭК является государственным предприятием, которое находится в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.

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