Экономика

17:01 30.06.2017

"Метинвест" подвергся хакерской атаке, подал заявление в полицию

Крупнейшая украинская горно-металлургическая компания "Метинвест" подверглась хакерской атаке, которая повлияла на работу сетей связи и компьютеров компании, в связи с чем было направлено заявление в Главное управление национальной полиции Донецкой области.

Как сообщается в информации компании, направленной агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу, хакерская атака была совершена 27 июня текущего года.

"ООО "Метинвест Холдинг" направило заявление в Главное управление национальной полиции Донецкой области, в котором сообщило, что 27 июня 2017 года в период между 11:00 и 14:00 неизвестными лицами была совершена внешняя хакерская атака, повлиявшая на работу сетей связи и компьютеров компании. В результате атаки они были инфицированы неизвестным компьютерным вирусом (возможно, из-за распространения шифровальщика файлов "Petya.A")", - констатируется в сообщении.

При этом отмечается, что противозаконное внешнее вмешательство в работу компьютерных систем и сетей привело к длительным сбоям в работе компьютеров и безвозвратной потере некоторых данных.

"В настоящее время компания не имеет возможности работать в штатном режиме (проводить расчетные операции, подавать электронную отчетность в налоговые органы и т.д.). При этом технологические процессы не пострадали и компания продолжает выполнять свои обязательства перед клиентами по производству и отгрузке готовой продукции", - констатируется в информации группы.

В заявлении подчеркивается, что хакерская атака нанесла значительный материальный ущерб ООО "Метинвест Холдинг".

"В данный момент компания не может точно оценить сумму ущерба, причиненного компьютерным вирусом. Компания осуществляет восстановление потерянной информации и оценку нанесенного и потенциальных убытков", - резюмируется в заявлении.

Ранее международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" сообщила, что также подверглась хакерской атаке, осуществленной в Украине 27 июня. При этом пострадала часть некритичных IT сервисов.

"Производство и отгрузка продукции осуществляется в штатном режиме. Сбоев в работе оборудования не зафиксировано. Данные на серверах компании в сохранности", - отмечалось в сообщении "Интерпайпа".

Также уточнялось, что в результате атаки возникли проблемы в работе электронной почты "Интерпайпа": в течение нескольких дней возможны перебои с получением и отправкой электронных сообщений.

"Метинвест" - крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

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