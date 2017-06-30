Экономика

17:01 30.06.2017

АМКУ рекомендовал аэропорту "Борисполь" разработать прозрачный порядок предоставления скидок к аэропортовым сборам

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал разработать и утвердить в установленном порядке прозрачные и недискриминационные условия применения понижающих коэффициентов к аэропортовым сборам государственным предприятием "Международный аэропорт "Борисполь" к авиакомпаниям при выполнении ими регулярных рейсов.

Согласно сообщению комитета, его рекомендации являются обязательными для рассмотрения органами и лицами, которым они предоставлены.

"О результатах рассмотрения этих рекомендаций необходимо сообщить в Антимонопольный комитет Украины в двухмесячный срок со дня их получения", - отмечает комитет.

Как сообщалось, аэропорт "Борисполь" разработал программу по удешевлению авиабилетов за счет скидок к аэропортовым сборам.

Как сообщал коммерческий директор аэропорта Максим Волошин, система предоставления скидок имеет целью удешевление авиаперевозок, расширение сети маршрутов, увеличение доли транзитных пассажиров, рост объемов перевозок и доходов аэропорта, привлечение бюджетных перевозчиков. Предлагается устанавливать для новых международных рейсов скидку к сбору за взлет-посадку и пассажирскому сбору в первый год - 80%, второй - 60%, третий - 40% и четвертый - 20%. Помимо того, предлагается 80% скидки за транзитного пассажира.

По словам М.Волошина, скидка к пассажирскому сбору будет применяться пропорционально размеру прироста пассажиропотока от 100 тыс. человек.

Генеральный директор аэропорта Павел Рябикин в свою очередь сообщал, что аэропорт подготовил новую публичную оферту для перевозчиков и подчеркнул, что одним из ее требований будет обязательное отображение скидки, предоставленной аэропортом, в конечной цене билета.

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