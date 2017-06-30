Экономика

16:45 30.06.2017

Стокгольмский арбитраж постановил взыскать с "Нафтогаза" в пользу "Газпрома" более $1,7 млрд

Стокгольмский арбитраж постановил взыскать с "Нафтогаза Украины" в пользу "Газпрома" более $1,7 млрд, сообщил глава компании Алексей Миллер в ходе пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров в пятницу.

"Было промежуточное решение Стокгольмского арбитража. По предварительной экономической оценке, в соответствии с предварительным решением Стокгольмского арбитража, взыскания с "Нафтогаза" в пользу "Газпрома" превышают $1,7 млрд. Вместе с тем аргументация арбитров по многим вопросам промежуточного решения представляется недостаточной.

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Интерфакс-Украина
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