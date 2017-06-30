Парламент Германии принял закон о Facebook

Бундестаг Германии одобрил законопроект, который обяжет Facebook и другие соцсети удалять посты, содержащие призывы к ненависти и ложную информацию, сообщает Deutsche Welle.

Решение было принято в пятницу голосами депутатов правящей коалиции бундестага на последнем перед уходом на каникулы заседании.

Согласно принятому документу, такие социальные сети, как Facebook, Twitter, Youtube, в течение суток после получения жалобы обязаны удалять противоправную информацию, опубликованную пользователями. В случае невыполнения закона им грозят денежные штрафы в размере до 5 млн евро. Кроме того, администраторы соцсетей должны раз в полгода опубликовывать список стертых сообщений.

7 июля закон будет рассмотрен бундесратом.

По словам федерального министра юстиции Хайко Мас, закон не ограничивает свободу мнений, а создает условия для ее реализации.

Другой точки зрения, наряду с представителями оппозиции в бундестаге, придерживаются специальный докладчик ООН по вопросам свободы слова Дэвид Кайе и неправительственная организация "Репортеры без границ". Они отмечают, что речь идет о явных ограничениях свободы мнений.

Руководство Facebook усматривает в законе противоречие нормам европейского права.