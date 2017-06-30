"Укрэнерго" инициирует объединение стратегических компаний для противодействия кибератакам

НЭК "Укрэнерго" намерено выступить инициатором объединения компаний "критической инфраструктуры" (энергетика, ж/д-, авто- и авиасообщение, банковский сектор, связь, пересылка) для противодействия кибератакам, сообщил глава компании Всеволод Ковальчук журналистам в Киеве в пятницу.

"Я с понедельника буду обращаться с инициативой ко всем крупным предприятиям государственного и частного сектора, деятельность которых можно объединить под термином "критическая инфраструктура"… Все эти организации, с моей точки зрения, должны быть заинтересованы в том, чтобы мы совместно отрабатывали технические рекомендации, чтобы мы могли предотвращать эти угрозы и не по факту их возникновения", - сказал он.

По его словам, в свою очередь государство должно наработанные реальным сектором рекомендации закреплять через решения официальных учреждений.

В.Ковальчук отметил, что это соответствует опыту созданной в начале 2000-х годов ассоциации в США, которая в дальнейшем была преобразована в организацию с регуляторными функциями, членами которой являются большинство компаний, деятельность которых влияет на экономику и безопасность страны.

"Я считаю, что создание неприбыльной организации, членами и финансирующими сторонами которой станут все крупные предприятия из перечня "критической инфраструктуры" станет действенным инструментом, который позволит эффективно обмениваться информацией, анализировать действенность тех или иных мероприятий, которые применяет каждая компания отдельно, отрабатывать общие технические рекомендации для их внедрения", - добавил он.

Глава "Укрэнерго" напомнил, что 27 июня была совершена кибератака на офисно-административные системы НЭК, но в то же время технологические системы предприятия не пострадали.

"Сейчас наши усилия заключаются в том, чтобы с "бэкапов" восстановить абсолютно все, запустить все системы и только после этого мы начнем включать наши компьютеры и увидим, какие из них были закриптованы окончательно", - сказал он.

Кроме того, по его словам, была предпринята повторная кибератака на ряд украинских компаний и 29 июня, но в связи с тем, что большинство серверов и компьютеров были не в операционном пространстве, эффект от нее был незначительный.

Как сообщалось, компьютерные сети Кабмина, Киевской горгосадминистрации, десятков государственных и частных крупных банков и компаний 27 июня стали жертвами массированной вирусной атаки, которая в некоторых случаях привела к остановке их операций.

В частности, НЭК "Укрэнерго" также столкнулась с проблемами в работе компьютерных систем, но они не являются критическими. В то же время в НАЭК "Энергоатом" и НАК "Нафтогаз Украины" сообщили, что кибератака их не задела.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС. НЭК является государственным предприятием, которое находится в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.