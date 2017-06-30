Nike заключила соглашение о продажах через Amazon

Крупнейший в мире производитель спортивных товаров Nike Inc. увеличил прибыль и выручку в четвертом финансовом квартале больше ожиданий и сообщил о запуске пилотной программы продажи кроссовок и одежды через Amazon.com.

Как сообщается в пресс-релизе Nike, чистая прибыль компании за квартал, завершившийся 31 мая, поднялась на 19% - $1,01 млрд, или $0,61 на акцию, по сравнению с $846 млн, или $0,50 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Выручка повысилась на 5%, до $8,68 млрд, благодаря спросу в Китае и других развивающихся странах.

Консенсус-прогноз экспертов Уолл-стрит для выручки составлял $8,63 млрд, для прибыли - 50 центов на акцию.

Продажи в Северной Америке, которая является крупнейшим рынком сбыта Nike, почти не изменились, составив $3,76 млрд, и немного не дотянули до среднего прогноза экспертов, опрошенных FactSet - $3,8 млрд. В Западной Европе наблюдалось повышение на 4%, в Большом Китае - на 11%.

Валовая рентабельность снизилась до 44,1% с 45,9% годом ранее.

По итогам прошлого финансового года Nike увеличила выручку на 6%, до $34,35 млрд, чистую прибыль - на 13%, до $4,24 млрд.

В ходе телеконференции для аналитиков после публикации отчетности глава Nike Марк Паркер сообщил, что через Amazon будет продаваться "ограниченный ассортимент продукции", включая спортивную обувь, одежду и аксессуары. "Мы находимся на начальных этапах, но с нетерпением ждем результатов пилотной программы", - сказал он.

Ранее между Nike и Amazon шло длительное противостояние, связанное с тем, что некоторые магазины на интернет-площадке предлагали контрафактные товары под маркой Nike. По данным недавнего опроса Morgan Stanley, Nike является самым продаваемым брендом одежды и обуви на Amazon, хотя не работает с сайтом напрямую.

Акции Nike на электронных торгах после закрытия основной сессии в Нью-Йорке в четверг подорожали на 7,8%. С начала текущего года капитализация компании увеличилась на 4,6%, превысив $88 млрд.