Кибератака не смогла нанести большого вреда государственным объектам

Кибератака, которая началась 27 июня, не смогла нанести большого вреда органам государственного управления, банкам и объектам критической инфраструктуры, компании частного сектора пострадали больше, констатировал руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Валентин Петров.

Как рассказал В.Петров в эфире "Радио "Свобода", вирусной атакой был нанесен ущерб органам государственного управления, банковским учреждениям, объектам промышленности, в том числе, объектам критической инфраструктуры, но "несмотря на панические настроения, большого вреда злоумышленники не смогли нанести.

Он отметил, что государственные объекты от этой атаки пострадали меньше, по сравнению с компаниями частного сектора.

В СНБО исключают версию, что кибератака была осуществлена для получения прибыли злоумышленников.

"За декодирование зашифрованных в результате вируса компьютеров надо было заплатить около $300, но, по данным Нацполиции, этим воспользовались лишь 28 человек. То есть прибыль злоумышленников составил около 9 тыс. долл. - он несопоставим с их расходами", - сказал В.Петров.

Он также отметил, что о политическом подтексте этой акции свидетельствует и само название вируса, а также то, что атака была осуществлена накануне Дня Конституции Украины.

"Кроме того, происходит безумная эскалация событий на Востоке Украины, и был убит в Киеве один из руководителей ГУР, в зоне проведения АТО была взорвана машина с сотрудниками спецслужбы. То есть мы можем видеть, что продолжается системная кампания по дестабилизации, и эти вирусные атаки вполне укладываются в логику действий нашего противника", - подчеркнул представитель аппарата СНБО.

В.Петров также добавил, что в рамках партнерства с НАТО Украина реализует проект по кибербезопасности.

"Закуплено специальное оборудование, которое передано правоохранительным органам, установлен соответствующий датчик кибербезопасности. Украина активно работает с НАТО, США, Великобританией. Нам помогают и изучают наш опыт, потому что мы - интересный полигон, на котором Россия использует современное кибероружие, и всем интересно посмотреть, как оно работает, как можно противодействовать угрозам", - сказал он.

В.Петров напомнил, что подобные атаки были в декабре 2015 года и в декабре 2016 года, когда для них, как и сейчас, было выбрано очень удачное время и объекты. Поэтому ее надо рассматривать в контексте гибридной войны как попытку "навредить и дестабилизировать ситуацию в Украине".