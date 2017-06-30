Доллар стабилен после 3 дней снижения

Доллар в пятницу стабилен в паре с евро после трех дней снижения и продолжает дешеветь ко многим другим валютам, так как центральные банки за пределами США начали намекать на скорое ужесточение денежно-кредитной политики.

Евро на 8:50 кв 30 июня стоил $1,1437 по сравнению с $1,1441 на закрытие торгов в Нью-Йорке в четверг.

Курс доллара к японской нацвалюте опустился до 111,95 иены со 112,18 иены, евро в паре с иеной подешевел на 0,3% - до 127,98 иены.

"В то время как Федрезерв продолжает ужесточение ДКП по сравнительно предсказуемому пути, недавние изменения в заявлениях других центробанков - ЕЦБ, Банка Англии, Банка Канады - удивили многих и привели к переоценке соответствующих валют", - заявил руководитель департамента исследований валютных рынков в ANZ Дэниэл Бин.

Долларовый индекс Bloomberg подешевел на 1,5% в июне, его снижение продолжается уже четыре месяца. Между тем евро прибавил 1,8% по отношению к доллару с начала июня, фунт стерлингов - 1%.

По мнению управляющего директора департамента валютной стратегии в BK Asset Management Кейти Льен, пятничные данных о доходах и расходах населения США не остановят ослабление доллара.

Австралийский доллар дорожает в пятницу на фоне повышения цен на железную руду и позитивных статданных о деловой активности в Китае.