Минфин заявил о запуске комплексной реформы ГФС

Министерство финансов и Государственная фискальная служба (ГФС) при поддержке премьер-министра Владимира Гройсмана начинают проект комплексного реформирования ГФС, говорится в сообщении Минфина по итогам прошедшей 27 июня учредительной встречи с участием министра финансов Александра Данилюка и и.о. главы ГФС Мирослава Продана.

"В рамках проекта будет проведена оптимизация процессов, усилены основные функции ГФС, повышена эффективность администрирования налогов и улучшено качество услуг. Главная цель - уменьшить уровень коррупции и преобразовать ГФС в целевую сервисную службу", – отмечает Минфин.

Ведомство указывает, что будет внедрять проект вместе с ГФС при поддержке консультантов международной консалтинговой компании, название которой не указывается.

Минфин уточняет, что в трехуровневой структуре проекта на первом уровне находится наблюдательный совет, в состав которой входят представители западных правительственных структур, международных организаций и фондов, а именно: Минфин США, МВФ, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Минфин Канады, Минфин Германии, погранично-таможенная служба США, представители ЕС. "Наблюдательный совет координирует проект, утверждает цели и мониторит реализацию проекта", – пояснило финансовое ведомство.

Согласно его релизу, на втором уровне - комитет управления, в который входят министр финансов с госсекретарем, глава ГФС с заместителем и менеджер проекта. "Этот комитет будет встречаться еженедельно для обсуждения процесса реализации реформы. В сферу его компетенции входит определение приоритетов, постановка задач и решения спорных вопросов", – отметил Минфин.

На третьем уровне находится группа внедрения реформы в составе представителей Минфина, ГФС, МВФ, команды поддержки реформ при Минфине и ГФС, международные консультанты. Эта группа будет работать над практическим внедрением изменений по разным направлениям, среди которых аудит, сервисная служба, соблюдения законодательства, налаживания внутренних процессов в ГФС и другие.

Как отмечается в сообщении, в первую очередь будет проведена диагностика с целью определения приоритетов проекта, которые будут утверждены комитетом управления, а затем группа по внедрению реформы начнет пошаговое выполнение этих приоритетов при надзоре наблюдательного совета.

Также предполагается постепенное обновление служебного состава ГФС, указывает Минфин, не уточняя подробностей.