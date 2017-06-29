Экономика

16:20 29.06.2017

Банк "Новый" принял решение о прекращении банковской деятельности без закрытия юридического лица

Акционеры банка "Новый" (Днепр) 26 июня приняли решение о прекращении финучреждением банковской деятельности без закрытия юридического лица, сообщил банк на веб-сайте.

Согласно сообщению, с 1 августа будет остановлено обслуживание операций по платежным картам платежных систем VISA и MasterCard, эмитированных банком. Банк рекомендует клиентам до 31 июля включительно обратиться в финучреждение для закрытия счетов и получения остатка средств.

Банк "Новый" основан в 1992 году. Его крупнейшим акционерами к началу января 2017 года было Государственное космическое агентство (18,3297%), Таисия Булавинова (9,9933%), Борис Ганджа (9,9599%), Александр Ярецкий (9,9533%).

Согласно данным Нацбанка Украины, к началу апреля 2017 года по размеру общих активов (770,586 млн грн) банк "Новый" занимал 58-е место среди 90 украинских банков.

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