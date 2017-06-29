Украина к 29 июня намолотила 314 тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых

Украина по состоянию на 29 июня намолотила 313,9 тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых культур с площади 95 тыс. га.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия в четверг, средняя урожайность составляет 33 ц/га.

Озимая пшеница собрана на площади 10,2 тыс. га, намолочено 28 тыс. тонн зерна при урожайности 27,5 ц/га.

Озимый ячмень обмолочен на площади 80,8 тыс. га, намолочено 275,9 тыс. тонн при урожайности 34,2 ц/га, яровой - на площади 2.8 тыс. га, намолочено 6,7 тыс. тонн при средней урожайности 24 ц/га.

Начат сбор гороха, который обмолочен на площади 1,3 тыс. га, намолочено 3,2 тыс. тонн, урожайность 25,6 ц/га.

"Погодные условия в последние недели были не достаточно благоприятными, что приведет к некоторому снижению урожая зерновых культур против рекордного урожая прошлого года", - цитируется в сообщении первый замминистра агрополитики Максим Мартынюк.

По его словам, такое снижение не является критическим и не окажет влияния на продовольственную безопасность страны.

Минагропрод также ожидает высокое качество пшеницы нового урожая, что приведет к наращиванию экспорта муки.

Как сообщалось, урожай зерновых в Украине, по информации Госстата, в 2016 году составил около 66 млн тонн.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в июне повысило прогноз урожая зерна на 2017 год в Украине на 0,5 млн тонн - до 62,29 млн тонн, экспорта - на 0,5 млн тонн, до 38,81 млн тонн в 2017/2018 маркетинговом году (июль - июнь) за счет роста показателей по кукурузе.