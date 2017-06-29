Доллар замедлил падение на позитивных данных о ВВП США

Доллар продолжает снижение в четверг на фоне сомнений в том, что президенту США Дональду Трампу удастся реализовать важнейшие из обещанных реформ, в том числе в здравоохранении, налогообложении, регулировании финсектора. Вместе с тем его падение замедлилось благодаря позитивным данным об американской экономике.

Евро и фунт дорожают на фоне "ястребиной" риторики глав центробанков еврозоны и Великобритании.

Евро на 15:52 кв стоил $1,1392 по сравнению с $1,1378 на закрытие предыдущей сессии. Ранее в четверг евро поднимался до $1,1435.

Курс доллара к иене составляет 112,82 иены против 112,30 иены накануне, пара евро/иена торгуется на уровне 128,53 иены по сравнению со 127,77 иены в четверг.

ВВП США в I квартале вырос на 1,4% в пересчете на годовые темпы, а не на 1,2%, как сообщалось ранее. Аналитики Уолл-стрит ожидали подтверждения предыдущей оценки.

Danske Bank повысил прогноз евро в паре с долларом, поскольку, по словам аналитика Кристин Туксен, "заигрывания ЕЦБ с разговорами о выходе из стимулирующих программ выпустили джинна из бутылки". Прогнозы с горизонтом один и три месяца теперь составляют $1,13, тогда как ранее ожидалось $1,11 и $1,09 соответственно. Прогноз курса евро на шесть месяцев повышен с $1,12 до $1,15, но 12-месячная оценка подтверждена на уровне $1,18.

Глава Бундесбанка Йенс Вайдман по-прежнему считает стимулирующую денежную политику ЕЦБ целесообразной. В четверг он заявил, что, на его взгляд, такого же мнения придерживаются все его коллеги по совету управляющих центробанка еврозоны. "Однако могут существовать разные мнения о правильной степени смягчения денежно-кредитной политики", - добавил он.

Й.Вайдман признал, что ему не по душе сама идея выкупа центробанком гособлигаций, и он предпочел бы не использовать этот инструмент вообще.

Ранее на этой неделе глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги выразил уверенность в эффективности кредитно-денежной политики и ее положительном влиянии на реальную экономику. В ходе ежегодного форума ЕЦБ в Португалии он отметил, что восстановление экономики еврозоны создало возможность для сокращения стимулирующих программ.

Заявления М.Драги были истолкованы участниками рынка как сигнал скорого ужесточения кредитно-денежной политики в еврозоне, что привело к резкому укреплению евро в среду, однако позднее источники в ЕЦБ заявили, что рынок неправильно воспринял слова М.Драги, и это спровоцировало падение стоимости евровалюты.