МИД сообщило когда Украина начнет председательствовать в ОЧЭС

Украина с 1 июля 2017 года начнет председательствование в организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) на следующие полгода, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

По информации пресс-службы внешнеполитического ведомства, первый замглавы МИД Вадим Пристайко принял участие в 36-м заседании совета министров ОЧЭС в Стамбуле, где и произошла передача председательствования от Турции к Украине.

В.Пристайко отметил, что украинское председательствование будет сосредоточено на проблемах экономического сотрудничества в условиях кризиса безопасности в регионе, а также реализации многосторонних региональных проектов, в частности, в сфере транспорта.