Экономика

15:43 29.06.2017

МИД сообщило когда Украина начнет председательствовать в ОЧЭС

Украина с 1 июля 2017 года начнет председательствование в организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) на следующие полгода, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

По информации пресс-службы внешнеполитического ведомства, первый замглавы МИД Вадим Пристайко принял участие в 36-м заседании совета министров ОЧЭС в Стамбуле, где и произошла передача председательствования от Турции к Украине.

В.Пристайко отметил, что украинское председательствование будет сосредоточено на проблемах экономического сотрудничества в условиях кризиса безопасности в регионе, а также реализации многосторонних региональных проектов, в частности, в сфере транспорта.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Минфин заявил о запуске комплексной реформы ГФС

Еврокомиссия предложила новую добровольную систему общеевропейской накопительной пенсии

Украина в 2016г потеряла $1 млрд экспорта из-за торговой агрессии России

Socar и "Газтрон-Украина" оформили лицензии на поставку природного газа

Фондовый рынок Украины простаивает из-за ставших жертвой кибератаки НДУ и РЦ

ПОСЛЕДНЕЕ

ГП "Энергорынок" привлечет у Ощадбанка линии на 800 млн грн, у Укргазбанка – на 600 млн грн

Банк "Новый" принял решение о прекращении банковской деятельности без закрытия юридического лица

Украина к 29 июня намолотила 314 тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых

Доллар замедлил падение на позитивных данных о ВВП США

ГФС предлагает в условиях кибератаки сдавать отчетность через "Электронный кабинет плательщика"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
купить настольные игры на price.ua
РЕКЛАМА