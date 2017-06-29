МЭРТ определил компанию для страхования своего здания

Министерство экономического развития и торговли отобрало страховую компанию "Уника" (Киев), как предложившую наименьшую цену при участии в тендере по страхованию административного здания по ул. Грушевского 12/2, сообщается в системе электронных госзакупок ProZorro.

Окончательное ценовое предложение компании составило 35,5 тыс. грн при ожидаемой стоимости закупки услуг 59,9 тыс. грн.

В настоящее время компания ожидает окончательное решение.

В тендере также принимали участие еще пять страховых компаний: "Украинский страховой капитал" и "УПСК".

СК "Уника" (до апреля 2010 года - "Кредо-Классик") основана в 1994 году. В состав UNIQA Group Austria вошла в 2006 году. Компания завершила 2016 год с активами в размере 1,164 млрд грн, что на 20% больше, чем на 31 декабря 2015 года. Чистая прибыль по итогам года составила 85,206, что на 46,7% меньше по сравнению с предыдущим годом (159,7 млн грн).

Собственный капитал страховщика увеличился на 12% - до 404,098 млн грн. Уставный капитал не изменился и составлял 155,48 млн грн.

Долгосрочные обязательства увеличились в 5,8 раза - до 398,638 млн грн, текущие - на 44,2%, до 210 млн грн.