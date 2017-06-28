Вагоны-трансформеры пользуются спросом, до конца года "Укзализныця" закупит еще 11 единиц

Приобретенные ПАО "Укрзализныця" в 2016 году 13 трансформирующихся пассажирских вагонов пользуются спросом и в текущем году компания заключила контракт на приобретение еще 11 таких вагонов, сообщает глава ПАО Войцех Балчун.

"На 2017-й год мы законтрактовали приобрести 38 пассажирских вагонов - 11 из них - трансформеры. Первые шесть производитель обещает поставить в сентябре", - написал он в своей странице в Фейсбук в среду днем.

В.Балчун напомнил, что в 2016 году "Укрзализныця", впервые после длительного перерыва, начала обновление пассажирского подвижного состава. Помимо прочего, ПАО приобрело 13 трансформирующихся вагонов с мебелью, что позволяет использовать их в ночном и дневном режиме и корректировать схему поезда без задействования дополнительного подвижного состава,

По словам главы "Укрзализныци", трансформирование вагонов позволяет увеличить количество предлагаемых мест на 27% в дневном сообщении в сравнении с ночным.

"Можем сказать, что вагоны-трансформеры в составе двух поездов Киев - Ивано-Франковск пользуются спросом. Первая пара курсирует с 17.01.2017, с 24.02.2017 начала курсировать вторая пара поезда. С начала курсирования по 25.06.2017 в составе указанных ночных поездов перевезено 58,9тыс. пассажиров, в составе дневных поездов – 64,8тыс. пассажиров. Особым спросом пользовался поезд "Ночной экспресс" в зимний период, его заполняемость составляла до 90%. На сегодня повышенный спрос наблюдается в выездные (пятницы и воскресенья) и предпраздничные дни", - написал В.Балчун.